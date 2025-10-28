Силовые структуры
12:22, 28 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе нашли нарколабораторию с «солями» на 400 миллионов рублей

В Ленобласти ликвидировали подпольную нарколабораторию с 200 кг «солей»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Ленинградской области обнаружена подпольная нарколаборатория с сырьем, из которого можно сделать 200 килограммов запрещенного вещества стоимостью 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным правоохранителей, изъято сырье, из которого можно было изготовить «соли». Выяснилось, что в составе сборного груза из Восточной Азии перемещается прекурсор для изготовления синтетических наркотиков.

В результате оперативных мероприятий задержаны двое мужчин, ранее судимых за распространение наркотиков. Они планировали переместить товар в специально оборудованные гаражи в Ленинградской области, а потом распространять готовый наркотик при помощи закладок.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков и их прекурсоров.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ перехватили крупную партию наркотиков, предназначенных для сбыта на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

    Все новости