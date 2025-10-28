В российском регионе нашли нарколабораторию с «солями» на 400 миллионов рублей

В Ленинградской области обнаружена подпольная нарколаборатория с сырьем, из которого можно сделать 200 килограммов запрещенного вещества стоимостью 400 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным правоохранителей, изъято сырье, из которого можно было изготовить «соли». Выяснилось, что в составе сборного груза из Восточной Азии перемещается прекурсор для изготовления синтетических наркотиков.
В результате оперативных мероприятий задержаны двое мужчин, ранее судимых за распространение наркотиков. Они планировали переместить товар в специально оборудованные гаражи в Ленинградской области, а потом распространять готовый наркотик при помощи закладок.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков и их прекурсоров.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ перехватили крупную партию наркотиков, предназначенных для сбыта на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО).