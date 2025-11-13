Силовые структуры
20:34, 13 ноября 2025
Силовые структуры

В российском городе двое подростков выслушали приговор за избиение прохожего

В Петербурге осудили подростков, избивших прохожего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге осудили подростков, избивших прохожего. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 17 марта 2024 года Махкамов находился на детской площадке у дома на Ленинском проспекте вместе со знакомым ему несовершеннолетним и утверждал, что тот его подставил. После чего фигурант нанес пострадавшему удар рукой по туловищу, а также не менее пяти ударов по голове и туловищу.

19 марта 2024 года Махкамов и Цигенеску в саду Сан-Галли, увидев ранее неизвестного им мужчину, нанесли ему множественные удары по жизненно важным органам, причинив телесные повреждения. Еще Махкамов угрожал потерпевшему туристическим ножом, замахивался на него. Мужчина скончался на месте происшествия от хронического миокардита.

Также 19 марта Махкамов в состоянии алкогольного опьянения у остановки общественного транспорта в грубой форме обратился к незнакомому мужчине, после чего напал на потерпевшего и начал угрожать ему туристическим ножом, однако потерпевший уклонился от его ударов.

Суд приговорил одного из фигурантов к 3,5 года воспитательной колонии, а второй получил условный срок.

Ранее сообщалось, что российскую школьницу из «бойцовского клуба» изолировали.

