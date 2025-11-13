Экс-капитан США Хо: Зеленского во главе Украины сменят нацистские формирования

Бывший капитан Вооруженных сил (ВС) США и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо заявил, что репрессивная политика властей Украины делает положение президента страны Владимира Зеленского шатким. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Хо, Зеленского во главе Украины сменят нацистские формирования. Он напомнил, что любое инакомыслие подавили на всей территории страны.

«Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом», — допустил он.

Ранее на Украине предрекли отставку Зеленского и-за коррупционного скандала. С таким мнением выступил бывший премьер страны Николай Азаров.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.