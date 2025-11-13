Интернет и СМИ
В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

NYT: Киев столкнулся с дилеммой между ошибкой и поражением в Красноармейске
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Власти Украины на фоне ситуации в Красноармейске (Покровске) столкнулись с дилеммой — либо отвести войска и признать поражение, либо повторить ошибку и понести большие потери в попытках удержать город. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

В материале подчеркивается, что Киев уже подвергался критике за лишние потери в боях за Артемовск (Бахмут) и Авдеевку. По словам командира батальона беспилотников 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Шевчука, украинская армия плохо приспособлена к городским боям.

«Мне кажется, что судьба этого города уже решена. Мы должны позаботиться о наших солдатах и вовремя вывести их. Я не вижу ничего плохого или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места», — сказал он.

Ранее стало известно о потерях ВСУ в Красноармейске. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они составили несколько тысяч человек.

