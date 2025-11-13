В США рассказали о рассмотрении предложений России по ДСНВ

Рубио сообщил, что США изучают предложения России по ДСНВ

США получили предложения России о сохранении в силе количественных ограничений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год и сейчас изучают их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что этот вопрос рассматривается отдельно от украинского конфликта. «Они [Россия] публично выразили некоторый интерес к этому. Так что мы это рассматриваем. И, думаю, мы отделяем это от всего украинского контекста», — заявил Рубио.

Он добавил, что пока у него нет никаких новостей касательно этой темы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало предложений по ДСНВ, в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса.