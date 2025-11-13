Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 13 ноября 2025Мир

В США рассказали о рассмотрении предложений России по ДСНВ

Рубио сообщил, что США изучают предложения России по ДСНВ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США получили предложения России о сохранении в силе количественных ограничений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год и сейчас изучают их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что этот вопрос рассматривается отдельно от украинского конфликта. «Они [Россия] публично выразили некоторый интерес к этому. Так что мы это рассматриваем. И, думаю, мы отделяем это от всего украинского контекста», — заявил Рубио.

Он добавил, что пока у него нет никаких новостей касательно этой темы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало предложений по ДСНВ, в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров

    Стало известно о передаче практик ВСУ террористам в Латинской Америке

    Неисправный вибратор напугал свою владелицу и лишил ее сна

    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Госсекретарь США уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии

    Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении антироссийских санкций

    Евросоюз призвали отказаться от помощи Украине на фоне коррупционных скандалов

    Девушка притворилась довольной после изнасилования и сдала преступника полиции

    Озвучена новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости