В Турции назвали одну из версий крушения военного самолета в Грузии

Hürriyet: В Турции допускают, что военный самолет С-130 мог быть сбит в Грузии

Турецкие эксперты допускают, что разбившийся в Грузии военно-транспортный самолет C-130 мог быть сбит. Об этом заявил колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуется как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания», — написал он.

При этом колумнист назвал Кавказ «неспокойным регионом», вследствие чего «изучаются все возможные варианты крушения».

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.