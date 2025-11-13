Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 13 ноября 2025Экономика

Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

ТАСС: ВС признал неправомерным доначисление пошлины за ввоз иномарки
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России встал на сторону россиянки Виктории Барабановой, оспаривавшей решение Владивостокской таможни о доначислении 2,8 миллиона рублей пошлин за ввоз подержанного BMW из Южной Кореи. Об этом сообщило ТАСС.

По его данным, суть спора состояла в том, что Барабанова заключила договор с целью покупки подержанного автомобиля в Южной Корее, который стоил 57,8 тысячи долларов. Величина ввозной пошлины составила 2,6 миллиона рублей. В свою очередь, Владивостокская таможня пришла к выводу, что цена была заниженной, поскольку на зарубежном аукционном сайте такое же транспортное средство продавали почти в три раза дороже. В итоге таможня потребовала доплатить 2,8 миллиона рублей пошлин. Россиянка подала в суд, и в конечном итоге спор дошел до высшей инстанции, которая признала неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, купленного гражданином для личного пользования.

Летом 2025 года стало известно, что россиян, желающих приобрести иностранный автомобиль за рубежом через третьих лиц, стали чаще обманывать мошенники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Названа самая красивая женщина в мире

    Звезда «Интернов» назвал сериал кровососущим проектом

    Зеленский рассказал о планах Киева на российские активы

    Женщина нажала неправильную кнопку и разбогатела на четыре миллиона рублей

    Защита отказалась обжаловать приговор организатору расправы над мэром подмосковного города

    Расправившаяся с младенцем 16-летняя россиянка избежала колонии

    Более 20 взрывов произошло ночью под Павлоградом

    В России ответили на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине

    Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости