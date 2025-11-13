Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

ТАСС: ВС признал неправомерным доначисление пошлины за ввоз иномарки

Верховный суд (ВС) России встал на сторону россиянки Виктории Барабановой, оспаривавшей решение Владивостокской таможни о доначислении 2,8 миллиона рублей пошлин за ввоз подержанного BMW из Южной Кореи. Об этом сообщило ТАСС.

По его данным, суть спора состояла в том, что Барабанова заключила договор с целью покупки подержанного автомобиля в Южной Корее, который стоил 57,8 тысячи долларов. Величина ввозной пошлины составила 2,6 миллиона рублей. В свою очередь, Владивостокская таможня пришла к выводу, что цена была заниженной, поскольку на зарубежном аукционном сайте такое же транспортное средство продавали почти в три раза дороже. В итоге таможня потребовала доплатить 2,8 миллиона рублей пошлин. Россиянка подала в суд, и в конечном итоге спор дошел до высшей инстанции, которая признала неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, купленного гражданином для личного пользования.

Летом 2025 года стало известно, что россиян, желающих приобрести иностранный автомобиль за рубежом через третьих лиц, стали чаще обманывать мошенники.