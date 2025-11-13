Вероятность причастности Зеленского к коррупционному скандалу на Украине оценили

Политолог Минченко: Зеленский однозначно присутствует в коррупционных скандалах

Президент Украины Владимир Зеленский однозначно присутствует в коррупционных скандалах, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что Зеленский там однозначно присутствует. Вопрос — будут, не будут вытаскивать факты относительно него. Один из сценариев — это то, что американцы ему намекают, что надо договариваться, иначе все может быть очень грустно», — поделился Минченко.

По словам политолога, коррупционные скандалы на Украине серьезно подрывают репутацию Зеленского и в целом украинской власти.

«Реакция [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, который отказался поддерживать Украину, говорит о том, что это как минимум повод для того, чтобы начать говорить, что с этими людьми не по пути», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским. Политик указал на разрушение «золотой иллюзии Украины». Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило соратника президента Украины Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.