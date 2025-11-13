Володин заявил о признании в России водительских прав только из одной категории стран

Володин: Признаются водительские права стран с русским языком как официальным

В России признаются международные водительские права только из одной категории стран — тех, где русский язык имеет официальный статус. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, знание русского языка является базовым вопросом в признании иностранных водительских прав в России.

«Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать их водительские права», — обозначил Володин.

Он пояснил, что гражданам стран, где русский язык не является официальным, придется сдавать экзамены на знание правил дорожного движения и навыки управления транспортным средством.

Ранее россиянам напомнили о необходимости заменять водительские права на новые перед поездкой за границу, поскольку продление действия документа в автоматическом режиме действует только на территории России.