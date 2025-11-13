Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:39, 13 ноября 2025Забота о себе

Врач назвал идеальные продукты для здоровья мозга

Эксперт Гурьянов: Идеальное блюдо для мозга содержит полезные жиры и белок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Для хорошей работы мозга важно обеспечивать его кислородом, белками, жирами и сложными углеводами, рассказал врач Никита Гурьянов. Идеальные продукты для здоровья этого органа он назвал в беседе с «Известиями».

По словам врача, примерно 50 процентов порции должны составлять некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат. «25 процентов следует отвести под качественный белок. Это может быть рыба на гриле, куриная грудка или чечевица», — добавил Гурьянов.

Еще около четверти порции он рекомендовал заполнить сложными углеводами, например, киноа или булгуром. Также в блюдо необходимо добавить полезные жиры: столовую ложку оливкового масла для заправки салата или горсть орехов, добавил эксперт.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Гурьянов также подчеркнул, что для здоровья нервной системы и высокой работоспособности мозга сбалансированный рацион должен сочетаться с полноценным сном и умеренной физической активностью.

Ранее невролог Галина Чудинская рассказала, как отсрочить деменцию. Для этого, утверждает она, необходимо тщательно следить за здоровьем сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости