Россиянам назвали проверенные методы отсрочить деменцию

Врач Чудинская: Своевременное лечение диабета и гипертонии снижает риск деменции

Отсрочить развитие деменции реально, заявила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Проверенные и вместе с тем доступные методы профилактики этого заболевания она перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из ключевых способов отсрочить деменцию врач назвала контроль сердечно-сосудистого здоровья. «Мозг — орган, потребляющий колоссальное количество энергии, и любые нарушения кровоснабжения напрямую отражаются на его функции. Поддержание артериального давления в пределах 130 на 80 миллиметров ртутного столба, контроль уровня холестерина и сахара в крови, своевременное лечение гипертонии и диабета значительно снижают риск когнитивных нарушений», — объяснила она.

Не менее важно, по словам Чудинской, правильно питаться и больше двигаться. Всего 150 минут умеренных нагрузок в неделю — будь то ходьба, плавание или велосипед — способны улучшить кровоток, снизить уровень воспаления и стимулировать рост новых нейронов в гиппокампе, отвечающем за память. Ежедневные прогулки и легкая зарядка дают ощутимый эффект, заверила доктор.

Снизить риск развития деменции также помогут обучение, чтение, изучение языков, настольные игры. Люди с предрасположенностью к деменции, ведущие активную умственную жизнь, заболевают деменцией позже, уточнила врач. «Социальная изоляция и хронический стресс доказано ускоряют когнитивное старение. Поддержание контакта с близкими, участие в клубах, волонтерство, своевременное лечение депрессии и качественный сон помогают не только сохранить психическое здоровье, но и снизить уровень нейродегенерации», — отметила Чудинская.

Наконец, по ее словам, отказ от вредных привычек — обязательное условие долгосрочной профилактики. Курение удваивает риск сосудистой деменции, а чрезмерное потребление алкоголя повреждает клетки гиппокампа.

Ранее специалисты из Вирджиния Тек установили, какие продукты ухудшают память. Они выяснили, что переработанное мясо и сладкие газированные напитки особенно опасны для мозга пожилых людей.

