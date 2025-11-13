Наука и техника
13:24, 13 ноября 2025Наука и техника

ВС России получили партию защищенных от дронов «Солнцепеков»

«Уралвагонзавод» поставил ВС России ТОС-1А «Солнцепек» с защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» поставил Вооруженным силам (ВС) России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с дополнительной защитой от дронов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает ТАСС.

«Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в российскую армию очередную партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников», — говорится в сообщении.

Перед отправкой в войска машины прошли пробеговые испытания, в ходе которых проверили надежность работы механизмов и приборов «Солнцепеков». Ходовые качества ТОС-1А оценивали в различных условиях.

ТОС-1А на шасси танка Т-72 несет пакет из 24 направляющих с реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы составляет шесть километров.

В марте «Уралвагонзавод» рассказал, что модернизированные «Солнцепеки» начали оснащать новыми бортовыми экранами с динамической защитой и решетками для защиты от дронов.

