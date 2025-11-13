ВСУ за три часа попытались ударить по нескольким регионам России

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над акваторией Черного моря, девять — над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника перехватили над Крымом, по три — над Воронежской и Ростовской областями и один — над Курской областью.

Уточняется, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на полеты в ряде российских аэропортов. Прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани Пензы, Саратова, Тамбова, Волгограда и Геленджика. По словам Кореняко, меры были приняты в целях безопасности.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил о большом количестве украинских дронов над Донецком. В городе работают средства ПВО.