В российском регионе задержан ответственный за снос части горнолыжного комплекса

В Красногорске за обрушение «Снежкома» задержан начальник строительного участка

В Красногорске Московской области задержан начальник строительного участка за снос горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он подозревается по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

По данным следствия, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением правил. В результате падения части колонны попали на проезжую часть и в окна ближайших домов. При этом пострадали трое граждан и большое количество припаркованных машин, что привело к крупному ущербу.

В ходе расследования выяснилось, что принятые меры безопасности при сносе не соответствовали технической документации. За это отвечает начальник строительного участка.

В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее была названа возможная причина обрушения подмосковного спорткомплекса.