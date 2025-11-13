Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 13 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе задержан ответственный за снос части горнолыжного комплекса

В Красногорске за обрушение «Снежкома» задержан начальник строительного участка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Красногорске Московской области задержан начальник строительного участка за снос горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он подозревается по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

По данным следствия, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением правил. В результате падения части колонны попали на проезжую часть и в окна ближайших домов. При этом пострадали трое граждан и большое количество припаркованных машин, что привело к крупному ущербу.

В ходе расследования выяснилось, что принятые меры безопасности при сносе не соответствовали технической документации. За это отвечает начальник строительного участка.

В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее была названа возможная причина обрушения подмосковного спорткомплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости