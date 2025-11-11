Названа возможная причина обрушения подмосковного спорткомплекса

Архитектор Наринский: «Снежком» мог обрушиться из-за отсутствия проекта сноса

Бывший спорткомплекс «Снежком» в подмосковном Красногорске мог обрушиться при демонтаже из-за отсутствия проекта сноса. Эту и другие причины назвал академик отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрий Наринский в эфире радио «Комсомольская правда».

Помимо этого, продолжил специалист, проект сноса объекта могли выполнить на примитивном уровне. «Уважительное отношение к документации сейчас сведено к нулю. Стоимость проектов по сравнению с советским периодом в сопоставимых ценах упала почти в пять раз. А ведь, равно как и на строительство здания, должен быть и проект любого сноса. Ведь снос — технически сложный процесс. (...) Подозреваю, что заказчик работ, как всегда, решил сэкономить — это любимая затея современных девелоперов. Как следствие — из-за отсутствия спланированных работ наблюдаем такие проблемы», — предположил специалист.

Ранее жильцы домов, расположенных рядом с комплексом, пожаловались на выбитые стекла и трещины на стенах из-за обрушения при его сносе. При этом делать ремонт в поврежденных домах коммунальщики не торопятся.