Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

В Красногорске пожаловались на разбитые окна квартир при обрушении «Снежкома»

Жители подмосковного Красногорска рассказали о повреждениях квартир при обрушении в ходе сноса горнолыжного комплекса «Снежком» журналистам MSK1.RU.

По словам одной из собственниц расположенных рядом со спорткомплексом, у нее разбилось стекло на кухне, а бытовая техника оказалась на полу. Другая женщина сообщила, что у нее пострадали окна на балконе, а обломок рухнувшей колонны «Снежкома» попал в стену комнаты. Хозяйка второй квартиры смела осколки, зафиксировала причиненный ущерб и вызвала сотрудников МЧС. «Мне позвонила мама, и я сорвалась тут же с работы. (...) Нам надо менять одну фрамугу на балконе, заделывать стену, так как торец поврежден. Были шумные работы, когда обломки сбрасывали, но чтобы так — еще не было», — посетовала она.

Пенсионерке, которая является собственницей еще одной пострадавшей квартиры, в результате инцидента в окна квартиры прилетела грязь. Женщина добавила, что во время работ по сносу комплекса дом каждый раз трясло, из-за чего плитка в ее ванной комнате покрылась трещинами. «Я смотрела с балкона, как сегодня утром подъехал бульдозер и начал тянуть канат. Потом мне как будто кто-то сказал: «А вдруг балкон рухнет?» И я отошла. Дом затрясло, я прибежала к соседке, а у нее стекло разбито. На улице машины гудят, на дороге лежат булыжники», — описала ЧП и его последствия местная жительница. Помимо грязи на окнах и выбитых стекол, отметили журналисты, в некоторых квартирах из рам вылетели москитные сетки.

Известно, что собственник по крайней мере одной из пострадавших квартир в данный момент проживает в США. В разговоре с MSK1.RU местный житель заявил, что пытается выйти на связь с ним, чтобы помочь.

Ранее стало известно, что при сносе «Снежкома» десятки автомобилей получили повреждения. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что во время работ часть башни отваливается и падает на землю.