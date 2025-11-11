Россия
16:00, 11 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Вероятность компенсации за урон машинам и домам при сносе «Снежкома» оценили

Юрист Крохин: Закон обязывает подрядчика возместить ущерб от сноса «Снежкома»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пострадавшие от падения обломков при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» должны проявить активность и объединиться, чтобы добиться возмещения ущерба, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Строительный бизнес очень коррумпирован. То есть там в первую очередь будут замыливать всякие следы (…). Без активности самих людей, чье имущество повреждено, ничего им компенсировано не будет. Более того, я здесь вижу уголовный состав преступления. Здесь как минимум 238-я статья УК РФ — оказание услуг, не отвечающих безопасности», — сказал Крохин.

Он отметил, что при медийном освещении возможно добиться уголовного дела. В рамках него потерпевшие могут подавать гражданский иск по возмещению ущерба.

«Если будет уголовное дело, то вероятность погасить долг возрастает», — подчеркнул юрист.

С точки зрения закона, подрядчик обязан компенсировать потерпевшим ущерб, заключил специалист. Однако для этого людям нужно объединиться, провести оценку, зафиксировать ущерб и обязательно обратиться в МВД, чтобы те опросили рабочих.

А есть ли возможность компенсировать это все при наличии судебного решения — большой вопрос. (…) Поэтому говорить о том, будет ли реально ущерб возмещен, это вопрос будущего, но то, что есть судебные механизмы, как это все оформить — это правда

Константин Крохинюрист

Ранее стало известно о том, что в подмосковном Красногорске обломки сносимого горнолыжного комплекса «Снежком» выбили окна в домах и повредили автомобили. Пострадали как минимум три человека.

    Все новости