18:10, 11 ноября 2025Экономика

Разрушенный из-за «Снежкома» дом оставили без ремонта

В доме рядом со «Снежкомом» пожаловались на нежелание УК делать ремонт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Жильцы дома рядом с демонтируемым спорткомплексом «Снежком» в Красногорске пожаловались на нежелание управляющей компании (УК) проводить ремонт в пострадавшем здании. Об этом пишет издание «Подъем».

Главный по дому Андрей Геер заявил, что жители хотят запросить экспертизу состояния дома, однако для этого придется собрать 500 тысяч рублей. При этом уже сейчас УК зафиксировала расхождение швов между плитами здания и другие разрушения, причиненные стройкой.

«Нужно менять уплотнитель-герметик, такая операция стоит — 56 тысяч одну квартиру промазать, у нас таких квартир 200. Это очень дорого», — рассказал Геер. По его словам, во многих квартирах от вибраций раскололась плитка, по потолку пошли трещины, также были повреждены окна.

Несмотря на ухудшающееся состояние дома, УК отказывается проводить ремонт. «Руководитель УК сказала, что чиновники призывают ее заменить стеклопакеты, она говорит: из каких денег я это буду делать, если есть виновник и он известен, пусть он и меняет», — пояснил Геер.

Ранее одна из местных жительниц рассказала, что при сносе «Снежкома» в ближайших домах происходят «землетрясения».

