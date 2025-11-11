Экономика
16:06, 11 ноября 2025Экономика

Жительница Подмосковья рассказала о «землетрясениях» при сносе комплекса

Жительница Красногорска рассказала о землетрясениях при сносе «Снежкома»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Жительница Красногорска рассказала о «землетрясениях» при сносе горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом пишет РИА Новости.

«Я живу рядом со "Снежкомом", и моя дорога проходит рядом с этой стройкой. Постоянно здесь валят эти колонны, колонны многотонные, они падают, из-за этого происходят "землетрясения"», — поделилась собеседница издания. По ее словам, в стенах ближайших к стройке домов появляются трещины, а посуда в квартирах падает.

Женщина добавила, что недавно со стороны комплекса упал винт, который пробил лобовое стекло одной из машин. Она отметила, что местные жители боятся ходить рядом со стройкой.

Ранее стало известно, что при сносе «Снежкома» были повреждены десятки автомобилей. На кадрах, который попали в сети, видно, что часть башни отваливается и падает на землю.

