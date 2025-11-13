Зеленский: Военные ВСУ сами могут принять решение о выходе из Красноармейска

Украинские военные могут сами принять решение о выходе из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что никто не заставляет бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвовать собой ради руин. «Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое главное для нас — наши солдаты», — сказал он.

Глава государства добавил, что украинские войска не могут уйти с территории Донбасса, так как этот шаг не будет понят населением страны. Он также отметил, что в случае отступления российские войска могут продвинуться дальше вглубь Украины.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли в Красноармейске группировку из нескольких тысяч человек. По его словам, лишь небольшая часть сил украинской армии успела отойти в город-спутник Димитров.