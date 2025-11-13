Жестокое избиение сироты в российском регионе попало на видео

В Еврейской автономной области жестоко избили сироту. Видеозапись издевательств над нею опубликовал Telegram-канал Amur Мash.
Ролик был снят в Биробиджане. На кадрах подростки бьют и пинают россиянку.
По данным канала, к избиению привел словесный конфликт 27-летней женщины с подростками. Обе девушки уже состоят на учете правоохранителей. За происходящим наблюдал еще один несовершеннолетний, отметил канал.
Ранее в Иркутской области школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом. Последнее было сделано с целью запугать пострадавшую, чтобы та не жаловалась родителям.