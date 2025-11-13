Россия
Жестокое избиение сироты в российском регионе попало на видео

В Биробиджане жестоко избили девочку-сироту, издевательства сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В Еврейской автономной области жестоко избили сироту. Видеозапись издевательств над нею опубликовал Telegram-канал Amur Мash.

Ролик был снят в Биробиджане. На кадрах подростки бьют и пинают россиянку.

По данным канала, к избиению привел словесный конфликт 27-летней женщины с подростками. Обе девушки уже состоят на учете правоохранителей. За происходящим наблюдал еще один несовершеннолетний, отметил канал.

Ранее в Иркутской области школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом. Последнее было сделано с целью запугать пострадавшую, чтобы та не жаловалась родителям.

