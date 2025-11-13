Золотые резервы России рекордно выросли

РИА: За год золотые резервы России выросли на рекордные 92 миллиарда долларов

За год золотые резервы России выросли на рекордные 92 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

К 1 ноября в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов. Показатель прироста оказался максимальным — в прошлом году объем золотых резервов составлял 207,7 миллиарда долларов. Он увеличивался рекордными в современной истории темпами.

С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились на значительно меньшую сумму — 69 миллиардов долларов. Эксперты объясняют такие темпы резким подорожанием драгоценного металла. В последнее время они увеличились с 2,7 до 4 тысяч долларов за тройскую унцию.

