Золотые резервы России рекордно выросли

РИА: За год золотые резервы России выросли на рекордные 92 миллиарда долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

За год золотые резервы России выросли на рекордные 92 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

К 1 ноября в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов. Показатель прироста оказался максимальным — в прошлом году объем золотых резервов составлял 207,7 миллиарда долларов. Он увеличивался рекордными в современной истории темпами.

С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились на значительно меньшую сумму — 69 миллиардов долларов. Эксперты объясняют такие темпы резким подорожанием драгоценного металла. В последнее время они увеличились с 2,7 до 4 тысяч долларов за тройскую унцию.

