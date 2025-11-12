Экономика
09:39, 12 ноября 2025Экономика

Ценам на золото предсказали новые рекордные максимумы

Bloomberg: В 2026 году золото может подорожать до 5200-5300 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В следующем году у цен на золото есть все шансы преодолеть отметку в пять тысяч долларов. Этот прогноз JP Morgan Private Bank опубликовало Bloomberg.

Главной причиной такой динамики станут закупки этого драгоценного металла со стороны центральных банков государств с развивающейся экономикой. По словам руководителя отдела макроэкономической стратегии банка, к концу 2026 года золото может подорожать до 5200–5300 долларов. Это почти на 25 процентов выше текущей цены на этот актив. Пока же, как отметил Вульф, доля золота в валютных резервах многих центральных банков, особенно на развивающихся рынках, по-прежнему относительно невелика.

Ранее сообщалось, что дешевевшее на фоне ситуации в США и стабилизации американо-китайского торгового противостояния золото начало дорожать, прибавляя с понедельника более 3,5 процента. Стоимость актива поднялась выше 4150 долларов за тройскую унцию, достигая на максимуме 4154,82.

