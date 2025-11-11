Золото подорожало на новостях из США

Стоимость золота поднялась выше 4150 долларов за тройскую унцию

Дешевевшее на фоне ситуации в США и стабилизации американо-китайского торгового противостояния золото начало дорожать, прибавляя с понедельника более 3,5 процента. Стоимость актива поднялась выше 4150 долларов за тройскую унцию, достигая на максимуме 4154,82, свидетельствуют данные Investing.

«Новости о том, что президент США Трамп и оппозиция в Конгрессе договорились о прекращении шатдауна и возобновлении нормальной работы правительства были с энтузиазмом встречены всеми сырьевыми рынками», — говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившем «Ленте.ру». Она обратила внимание на столь же значительный рост цен на серебро, на которое, в частности, из-за дороговизны золота переключаются китайские ювелиры.

Сенат США в ночь на 10 ноября по московскому времени 60 голосами против 40 принял резолюцию, ставшую шагом к возобновлению финансирования федерального правительства. На фоне этого сразу начала дорожать нефть.

Ранее сообщалось, что после того как золото во второй половине октября начало падать в цене международные резервы России сократились за две недели почти на 17 миллиардов долларов.