Нефть подорожала на фоне шага к завершению шатдауна

Нефть марки Brent подорожала до $64,21 за баррель

Стоимость нефти марки Brent, упавшая за прошлую неделю на 1,8 процента, начала расти, прибавляя на фоне новостей об ожидающемся завершении шатдауна в США 0,91 процента, до 64,21 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сенат США в ночь на понедельник, 10 ноября, 60 голосами против 40 принял резолюцию, ставшую шагом к возобновлению финансирования федерального правительства. Среди прочего законопроект предусматривает выделение средств на ретроактивную оплату чиновникам правительственных ведомств, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна и финансирование продовольственных талонов до 30 сентября 2026 года.

Сделка между демократами и республиканцами, о которой ранее сообщили СМИ, включает отмену указов президента Дональда Трампа об увольнении федеральных служащих во время остановки работы учреждений и позволит вернуть их на работу, указывает «Интерфакс».

Ранее в Белом доме предупредили о том, что экономические последствия шатдауна окажутся худшими, чем ожидалось. В частности, рост американского ВВП окажется в четвертом квартале 2025 года слабее планировавшегося.