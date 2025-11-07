В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

Советник Трампа Хассет: Экономика пострадала от шатдауна сильнее, чем ожидалось

Экономические последствия приостановки работы правительства США окажутся худшими, чем ожидалось, хотя, вероятно, восстановление после окончания шатдауна будет быстрым. Такие заявления главы Нацсовета по экономике при Белом доме Кевина Хассетта приводит Reuters.

В интервью Fox news представитель администрации Дональда Трампа заявил, что сильнее прочих уже пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом; строительные проекты в стране начинают замедляться, а американский ВВП вырастет в четвертом квартале 2025 года слабее, чем планировалось.

«Если ухудшение ситуации с авиаперевозками затянется еще на неделю или две, можно будет сказать, что их ждет как минимум краткосрочный спад», — сказал, в частности, Хассетт, воздержавшись при этом от заявлений о рецессии в той или иной сфере экономики.

Текущая приостановка работы правительства США, начавшаяся 1 октября, уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Она уже привела к сокращению числа авиарейсов и другим экономическим проблемам.

Ранее стало известно, что Трамп во время визита в Японию станцевал на авианосце USS George Washington перед рискующими остаться без зарплаты из-за шатдауна американскими военными. На фоне приостановки деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет глава Минфина Скотт Бессент допускал, что военнослужащие могут столкнуться с задержками зарплат к 15 ноября.