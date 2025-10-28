Экономика
13:56, 28 октября 2025Экономика

Трамп станцевал перед рискующими остаться без зарплаты американскими военными

Трамп на фоне шатдауна станцевал перед американскими военными в Японии
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию станцевал на авианосце USS George Washington перед рискующими остаться без зарплаты из-за шатдауна американскими военными. Об этом со ссылкой на трансляцию выступления главы государства сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что Трамп танцевал под песню Y.M.C.A. группы Village People, которой он отдавал предпочтение в ходе предвыборной кампании в 2024 году. Также под нее он закончил свое выступление после победы на выборах в прошлом ноябре.

В этот раз многие военные снимали танец президента на видео и подтанцовывали сами.

Приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет, как ожидается, может продлиться до конца следующего месяца. Глава Минфина США Скотт Бессент допускал, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками зарплат к 15 ноября.

Ранее сообщалось, что 130 миллионов долларов на выплаты военным перечислил американский миллиардер Тимоти Меллон, который до этого дал 50 миллионов долларов комитету политических действий во время кампании Трампа.

