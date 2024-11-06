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14:12, 6 ноября 2024Мир

Трамп завершил победное выступление танцем под Y.M.C.A.

Трамп завершил победное выступление танцем под Y.M.C.A. группы Village People
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lynne Sladky / AP

Побеждающий на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп завершил победное выступление перед сторонниками в поместье Мар-а-Лаго под песню Y.M.C.A. американской группы Village People. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

Во время выступления политик поздравил своего напарника Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента США. Вэнс, в свою очередь, назвал предварительные результаты выборов, свидетельствующие о победе Трампа, «величайшим политическим возвращением в истории США».

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Трамп и ранее танцевал под песню Y.M.C.A. на встречах со своими сторонниками.

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