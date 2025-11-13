Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» купила квартиру в Москве

Актриса Ника Здорик купила квартиру в Москве

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик приобрела квартиру в Москве. Событием она поделилась в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи актриса разрезает красную ленту на входе в просторное помещение с панорамными окнами. В квартире выполнена черновая отделка.

Артистка призналась, что до покупки собственного жилья она на протяжении семи лет жила на съемных квартирах. «Я купила свою квартиру в Москве! Нет. Вы не поняли. Сама! В 24 года! Свою! Квартиру! В Москве! Нет, это не просто покупка. Это семь лет скитаний по съемным квартирам. Это семь лет страхов. Слез. Переездов. И вот. Я сделала это», — рассказала Здорик. Она добавила, что вскоре ей предстоит провести ремонт.

В комментариях к публикации поклонники порадовались за Здорик, признались ей в любви и написали, что гордятся ею.

