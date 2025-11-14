Культура
14:25, 14 ноября 2025Культура

Агата Муцениеце сменила фамилию

Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Беременная актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на данные сайта Rusprofile.

Также артистка изменила название своего ИП — теперь оно зарегистрировано как «Дранга Агата» вместо «Прилучная Агата».

Ранее Муцениеце снялась в нижнем белье, тем самым опровергнув слухи о накладном животе.

Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года, когда появились вместе на светском мероприятии. В мае этого года музыкант сделал предложение возлюбленной.

