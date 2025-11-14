Агата Муцениеце сменила фамилию

Актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга

Беременная актриса Агата Муцениеце официально сменила фамилию Прилучная на Дранга. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на данные сайта Rusprofile.

Также артистка изменила название своего ИП — теперь оно зарегистрировано как «Дранга Агата» вместо «Прилучная Агата».

Ранее Муцениеце снялась в нижнем белье, тем самым опровергнув слухи о накладном животе.

Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года, когда появились вместе на светском мероприятии. В мае этого года музыкант сделал предложение возлюбленной.