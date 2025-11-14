Американские сенаторы отказались от денег

Politico: Республиканцы в Сенате США отказались от выплат сотен тысяч долларов

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун добился включения в пакет финансирования правительства пункта о выплате сотен тысяч долларов сенаторам, вызванным в суд в рамках расследования бывшего специального прокурора Джека Смита в отношении президента Дональда Трампа. Данная мера не нашла широкой поддержки среди его однопартийцев, пишет Politico со ссылкой на источники.

Из восьми известных сенаторов-республиканцев, чьи телефонные разговоры были запрошены в ходе расследования о вмешательстве Трампа в выборы 2020 года, пока только один — сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из Южной Каролины — объявил о планах воспользоваться преимуществами новой законодательной формулировки. «О, определенно. И если вы думаете, что я собираюсь уладить это дело за миллион долларов — нет. Я хочу, чтобы вам было так больно, чтобы никто больше так не поступал... Я собираюсь добиваться этого через судебную систему и средства правовой защиты», — сказал Грэм на пресс-конференции после принятия законопроекта о государственном финансировании.

По информации Politico, остальные сенаторы, фигурировавшие в расследовании Смита, отказались от запроса компенсации, поскольку члены Демократической партии упрекают своих политических оппонентов в «одобрении неожиданной прибыли, финансируемой налогоплательщиками». Пункт о выплатах предполагает, что сенаторы могут подать в суд на правительство с запросом компенсации суммой 500 тысяч долларов или более, если они обнаружат, что записи их разговоров были изъяты без уведомления.

13 ноября президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года, закончив самый долгий в истории страны перерыв в его работе.