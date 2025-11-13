В США завершился самый долгий шатдаун продолжительностью в 43 дня

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года, закончив самый долгий в истории страны перерыв в его работе. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект бюджет одобрил Конгресс США. Документ Трамп подписал в Белом доме во время официальной церемонии. Таким образом он завершил шатдаун продолжительностью в 43 дня.

Ранее сообщалось, что шатдаун при правительстве Трампа стал самым продолжительным в истории США. Он побил предыдущий рекорд, установленный в 2019 году при первом сроке американского лидера.

Шатдаун в США начался 1 октября. Работу правительства приостановили, поскольку Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по финансированию системы здравоохранения страны.

