Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 14 ноября 2025Экономика

Бесхозная труба лишила россиян холодной воды на год

В Новосибирске жильцы многоэтажки лишились холодной воды из-за бесхозной трубы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Вероника Евдокимова / Коммерсантъ

В Новосибирске жильцы многоэтажки год живут без холодной воды. Доступа к коммуникациям россияне лишились из-за бесхозной трубы, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о многоквартирном доме номер 22 на улице Громова — там уже год из кранов течет только горячая вода. Во дворе здания коммунальщики оставили огромную дыру. Специалисты приезжали отремонтировать трубы, но заявили, что они износились от старости.

Позже выяснилось, что рабочие отказались ремонтировать коммуникации, так как труба оказалась бесхозной. Пострадавшие уже отправили запрос в мэрию, но процесс приватизации может занять пару лет.

Ранее во Владивостоке из-под земли забил коммунальный гейзер. Авария произошла на улице Адмирала Горшкова. Прорыв возник на линии водопровода диаметром 500 миллиметров. Виновником аварии называют коммунальщиков — целостность трубы, управляя экскаватором, мог нарушить рабочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости