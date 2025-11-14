Бесхозная труба лишила россиян холодной воды на год

В Новосибирске жильцы многоэтажки лишились холодной воды из-за бесхозной трубы

В Новосибирске жильцы многоэтажки год живут без холодной воды. Доступа к коммуникациям россияне лишились из-за бесхозной трубы, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о многоквартирном доме номер 22 на улице Громова — там уже год из кранов течет только горячая вода. Во дворе здания коммунальщики оставили огромную дыру. Специалисты приезжали отремонтировать трубы, но заявили, что они износились от старости.

Позже выяснилось, что рабочие отказались ремонтировать коммуникации, так как труба оказалась бесхозной. Пострадавшие уже отправили запрос в мэрию, но процесс приватизации может занять пару лет.

Ранее во Владивостоке из-под земли забил коммунальный гейзер. Авария произошла на улице Адмирала Горшкова. Прорыв возник на линии водопровода диаметром 500 миллиметров. Виновником аварии называют коммунальщиков — целостность трубы, управляя экскаватором, мог нарушить рабочий.