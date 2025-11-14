Мир
21:15, 14 ноября 2025

Британию уличили в наращивании военного бюджета

Посол Келин: Британия продолжает наращивать свой военный бюджет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Великобритания продолжает наращивать свой военный бюджет. Лондон использует его для закупки оборонительной военной техники, рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью «России-24».

«Вопреки здравому смыслу, Лондон продолжает наращивать свой военный бюджет и использует его для закупки на данном этапе более привычной оборонительной военной техники», — отметил он.

По словам Келина, британские власти старательно убеждают граждан в существовании так называемого оборонного дивиденда, который якобы приносит пользу широким слоям населения.

Также Лондон активно наращивает производство снарядов и взрывчатых веществ, которые используются в военных целях.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. По его словам, происходящее якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая распространяется и на Европу.

В свою очередь, политик Роберт Скидельски рассказал, что агрессию британской стороны в адрес РФ можно объяснить укоренившимися в обществе русофобскими настроениями.

