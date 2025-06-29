В Лондоне рассказали о причинах агрессии Британии в отношении России

Политик Скидельски: Позиция Британии против РФ обусловлена русофобией

Агрессия британской стороны в адрес РФ можно объяснить укоренившимися в обществе русофобскими настроениями. Об этом заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски в интервью газете Berliner Zeitung.

«Агрессивность Великобритании удивительна. Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли еще до холодной войны. Это имперская ностальгия», — отметил он.

По словам политика, в Британии нет активного движения за мир. Скидельски также подчеркнул, что в Британии нет интеллектуальной оппозиции, в связи с чем очень трудно публиковать в массовой прессе материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Россией.

Ранее бывший британский дипломат Крейг Мюррей назвал русофобию формой расизма. Однако, по его словам, большинство жителей Соединенного королевства получают информацию не только из теле- и радиоэфиров, поэтому не подвержены «безумной русофобии».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Москвой.