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23:58, 29 июня 2025Мир

В Лондоне рассказали о причинах агрессии Британии в отношении России

Политик Скидельски: Позиция Британии против РФ обусловлена русофобией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Агрессия британской стороны в адрес РФ можно объяснить укоренившимися в обществе русофобскими настроениями. Об этом заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски в интервью газете Berliner Zeitung.

«Агрессивность Великобритании удивительна. Это связано с русофобией, старыми антироссийскими настроениями, которые возникли еще до холодной войны. Это имперская ностальгия», — отметил он.

По словам политика, в Британии нет активного движения за мир. Скидельски также подчеркнул, что в Британии нет интеллектуальной оппозиции, в связи с чем очень трудно публиковать в массовой прессе материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Россией.

Ранее бывший британский дипломат Крейг Мюррей назвал русофобию формой расизма. Однако, по его словам, большинство жителей Соединенного королевства получают информацию не только из теле- и радиоэфиров, поэтому не подвержены «безумной русофобии».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Москвой.

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