В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

Глава МО Британии Хили: Лондон отслеживает и охотится за подлодками России

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Его слова приводит «Би-би-си».

Хили подчеркнул, что происходящее якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая распространяется и на Европу. По мнению главы Минобороны Британии, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сравнима с уровнем Холодной войны.

В связи с этим ВВС и флот Британии усилили наблюдение в регионе. По словам Хили, Лондон запустил патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью на море, включая передвижения российских кораблей. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки"», — признался Хили.

Ранее Хили заявлял, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Он назвал инциденты с якобы нарушением воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».