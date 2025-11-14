Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:04, 14 ноября 2025Культура

Бывшая жена Успенского отреагировала на заявление о Чебурашке

Бывшая жена Успенского Филина назвала вопрос о национальности Чебурашки бредовым
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / Globallookpress.com

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина отреагировала на споры о национальной принадлежности Чебурашки, которые развернулись в Государственной Думе Российской Федерации во время обсуждения поправок к бюджету. Ее цитирует «Подъем».

Экс-супруга Успенского подчеркнула, что никогда не обсуждала с ним, откуда персонаж родом, так как «такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть». «Какая разница? Ну привозили их и привозили. Сейчас привязку можно сделать, к чему угодно. С ног на голову можно перевернуть все, что хотите. Совсем с ума сходить не хотелось бы», — заявила Филина.

Ранее во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    В Госдуме заявили о повышенном спросе на ипотеку в России

    Белоусов обратился к прибывшему в зону СВО одним из первых полку

    Леониду Гозману вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости