Бывшая жена Успенского отреагировала на заявление о Чебурашке

Бывшая жена Успенского Филина назвала вопрос о национальности Чебурашки бредовым

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина отреагировала на споры о национальной принадлежности Чебурашки, которые развернулись в Государственной Думе Российской Федерации во время обсуждения поправок к бюджету. Ее цитирует «Подъем».

Экс-супруга Успенского подчеркнула, что никогда не обсуждала с ним, откуда персонаж родом, так как «такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть». «Какая разница? Ну привозили их и привозили. Сейчас привязку можно сделать, к чему угодно. С ног на голову можно перевернуть все, что хотите. Совсем с ума сходить не хотелось бы», — заявила Филина.

Ранее во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.