Бывший губернатор российского региона получил от государства компенсацию

Экс-губернатор Кировской области Белых взыскал с РФ 200 тысяч рублей

Бывший губернатор Кировской области Белых взыскал с РФ 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов России о взыскании компенсации за незаконное уголовное дело. В результате с Российской Федерации в лице Минфина в пользу Белых взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Изначально он просил взыскать десять миллионов рублей за возбужденное против него в 2020 году уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В 2024 году он был признан невиновным, и суд признал за ним право на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 миллионов рублей.