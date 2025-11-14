Силовые структуры
19:23, 14 ноября 2025Силовые структуры

ФСИН отреагировала на голодовку жены экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Жена экс-мэра Сочи Копайгородского отказалась от голодовки в СИЗО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, содержащаяся под стражей в московском СИЗО № 6 в Печатниках, отказалась от объявленной голодовки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Москве.

По данным источника, с Копайгородской провели разъяснительную работу о порядке предоставления свиданий, после чего она изменила свое решение. В ведомстве отметили, что не препятствуют встречам матери с ее детьми, однако для них необходимо получать разрешения от следователя.

Ранее сообщалось, что Копайгородская объявила бессрочную голодовку из-за того, что суд отклонил ее ходатайство в предоставлении свидания с несовершеннолетними детьми.

