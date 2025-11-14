Канадская разведка предупредила эскимосов из-за России

Разведка Канады предупредила эскимосов о шпионаже России и Китая

Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) предупредила эскимосов о «значительном разведывательном интересе» России и Китая в канадской Арктике. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам директора CSIS Дэна Роджерса, ведомство уличило РФ в попытках покупать местные товары в обход санкций, в то время как китайские шпионы пытались «вербовать» канадцев. Он отметил, что CSIS предоставила инуитским правительствам информацию, которая позволит им учитывать интересы национальной безопасности при принятии решений о ведении бизнеса с иностранными компаниями.

«В этом году CSIS приняла меры, проинформировав несколько канадских компаний о том, что европейские подставные фирмы, стремящиеся приобрести их товары, на самом деле связаны с Россией», — сказал Роджерс.

Ранее Канада ввела санкции против российских газовых проектов и танкеров. В список попали развиваемый «Новатэком» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» и «СПГ Портовая» — аналогичный проект «Газпрома».

