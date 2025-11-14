Экономика
09:34, 14 ноября 2025Экономика

Текущие магнитные бури приблизились к рекорду

ТАСС: Магнитные бури 2025 года могут стать рекордными за 10 лет
Виктория Клабукова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

2025 год может поставить геомагнитный рекорд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По подсчетам специалистов, к 13 ноября на Земле была зафиксирована 61 сильная магнитная буря. Четыре из них достигли уровня G3, две — G4. Возмущения магнитосферы, случившиеся 12 ноября, подошли вплотную к уровню G5 — сильнейшему по международной шкале NOAA. Магнитные бури, по прогнозам ученых, могут продолжиться и 14 ноября, а после перерыва возобновятся 24-27 ноября.

С таким успехом 2025 год может побить рекорд по числу интенсивных магнитных бурь — так часто колебания магнитосфера не испытывала в течение последних десяти лет. Пока что рекорд принадлежит 2024 году: в тот год, несмотря на относительно небольшое количество магнитных бурь — 43, каждая четвертая из них была сильной. За год шесть раз отмечались бури уровня G3, четыре — уровня G4 и одна — уровня G5.

Всего с начала текущего года было зарегистрировано 134 магнитных бури. Этот показатель также стал рекордным, уточняет агентство.

Магнитная буря, обрушившаяся на планету 12 ноября, оказалась самой сильной за год. В пиковую фазу возмущения магнитосферы планеты достигали уровня G4.3-G4.7.

