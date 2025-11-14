Мерц заявил о ненужности украинцев для Германии

Канцлер ФРГ Мерц: Германии не нужны молодые украинцы, они нужны своей стране

Германии не нужны молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые в большом количестве прибывают в страну, так как они могут понадобиться на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: значительная часть приезжающих с Украины — это молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что у них военная служба начинается только с 25. Я попросил его сделать так, чтобы эти молодые люди оставались в стране, потому что они нужны ей, а не Германии», — отметил политик.

Таким образом Мерц прокомментировал содержание разговора с украинским лидером.

Ранее Мерц подтвердил планы правительства ФРГ отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами. Кроме того, он потребовал от Зеленского решительной борьбы с коррупцией.