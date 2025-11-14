Мерц заявил о подготовке новых ограничений против России

Мерц: Новый пакет санкций против России будет готов в ближайшие недели

Европейский союз (ЕС) в ближайшие недели подготовит очередной пакет новых санкций против России. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы в Евросоюзе подготовим еще один пакет санкций в ближайшие недели и, конечно, мы не намерены ослаблять наше давление на Россию, мы будем поддерживать его и усиливать», — заявил канцлер.

По словам Мерца, европейские страны уверены в том, что антироссийские ограничения «эффективны».

23 октября страны-участницы ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России, большинство ограничений которого затрагивают нефтяной и газовый экспорт. Дополнительно Евросоюз ударит по 45 организациям, помогавшим Москве обходить санкции, в том числе 12 компаниям в Китае и Гонконге.