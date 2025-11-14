Бывший СССР
Минэнерго Украины показало на видео разрушения на энергообъектах после российских атак

Минэнерго Украины показало разрушения на энергообъектах после атак ВС России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Минэнерго Украины / Telegram

Министерство Украины показало разрушения на объектах энергетики, полученные вследствие российских атак на инфраструктуру республики. Видео опубликовано в Telegram-канале Минэнерго.

На кадрах работники, ликвидирующие последствия ударов, рассказывают о сложностях восстановления поврежденных участков и об интенсивности работы, поскольку зачастую приходится выезжать на вызовы без перерыва на отдых.

По данным Минэнерго Украины, ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак по объектам энергетики республики более 150 ракет и более 2 тысяч БПЛА. Массированный удар по Украине в ночь на 14 ноября вынудил президента страны Владимира Зеленского обратиться к западным союзникам.

