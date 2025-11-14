Минэнерго Украины показало на видео разрушения на энергообъектах после российских атак

Минэнерго Украины / Telegram

Министерство Украины показало разрушения на объектах энергетики, полученные вследствие российских атак на инфраструктуру республики. Видео опубликовано в Telegram-канале Минэнерго.

На кадрах работники, ликвидирующие последствия ударов, рассказывают о сложностях восстановления поврежденных участков и об интенсивности работы, поскольку зачастую приходится выезжать на вызовы без перерыва на отдых.

По данным Минэнерго Украины, ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак по объектам энергетики республики более 150 ракет и более 2 тысяч БПЛА. Массированный удар по Украине в ночь на 14 ноября вынудил президента страны Владимира Зеленского обратиться к западным союзникам.