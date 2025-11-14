Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:32, 14 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к странам Запада после ночной массированной атаки России

Зеленский призвал Запад поставлять больше систем ПВО после ночной атаки ВС РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада поставлять Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) после ночной массированной атаки Вооруженных сил (ВС) России. Свою просьбу он высказал в Х.

«Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — написал он.

По его словам, Киев рассчитывает на реальные решения. В ночь на 14 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по территории Украины. Для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Один из ночных ударов по Киеву попал на видео. Ролик распространился в сети. На кадрах видна работа средств противовоздушной обороны над столицей Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости