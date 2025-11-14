Зеленский обратился к странам Запада после ночной массированной атаки России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада поставлять Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) после ночной массированной атаки Вооруженных сил (ВС) России. Свою просьбу он высказал в Х.
«Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Требуется укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — написал он.
По его словам, Киев рассчитывает на реальные решения. В ночь на 14 ноября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по территории Украины. Для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Один из ночных ударов по Киеву попал на видео. Ролик распространился в сети. На кадрах видна работа средств противовоздушной обороны над столицей Украины.