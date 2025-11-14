Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 14 ноября, в 23:33 по местному времени (14:33 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 43,8 километра. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения не уточнялась.

В среду, 12 ноября, сильное землетрясение произошло на Кипре. Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали утром. Очаг залегал на глубине 10 километров. В течение 10 минут после основного события было зафиксировано три афтершока на разной глубине. Риск цунами не объявляли, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.