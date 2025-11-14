Мужчина бросил четверых детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп и поплатился

В американском штате Аризона мужчина, который бросил своих детей в машине в невыносимую жару, приговорили к тюремному сроку. Об этом пишет New York Post.

38-летнего Асенсио Ларго арестовали в конце июля. В тот день он оставил четверых малолетних детей в раскаленном автомобиле ради похода в секс-шоп. Когда полицейские спасли детей после обращения прохожих, температура в салоне достигала 52 градуса по Цельсию. «В этой ситуации детям грозила неминуемая смерть», — заявила прокурор во время суда.

Родителя пострадавших обнаружили в ближайшем секс-шопе в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался утверждать, что машина и детьми с ним никак не связаны, однако это не убедило полицейских. Ларго пришлось поплатиться за любовь к сексуальным экспериментам. Он проведет в тюрьме четыре месяца, после чего будет отбывать 10-летний срок условно.

Ранее сообщалось, что другой житель штата Аризона попал под суд за то, что оставил двухлетнюю дочь в раскаленном автомобиле. Он забыл о ней из-за видеоигр и порно.

