Мужчина оставил дочь в раскаленном автомобиле и забыл о ней из-за порно

В США девочка умерла в раскаленном автомобиле из-за любви отца к видеоиграм

Житель штата Аризона, США, по имени Кристофер Шольтес попал под суд за то, что оставил двухлетнюю дочь в раскаленном автомобиле. Об этом пишет People.

По словам мужчины, он не стал брать младшую дочь из машины, поскольку она спала. Он заявил, что зашел в дом, чтобы занести продукты, и планировал тут же вернуться к автомобилю, однако отвлекся и забыл о девочке.

Изначально в машине был включен кондиционер, однако спустя 30 минут он отключился, и температура в салоне стала подниматься. Тем временем, как стало известно следствию, отец играл в видеоигры и искал порно на консоли PlayStation.

Девочка провела в машине, стоявшей на жаре, более трех часов. Когда ее бездыханное тело нашла мать, температура внутри достигала 43 градусов по Цельсию.

Другие дети Шольтеса — шестилетняя и девятилетняя дочери — рассказали полицейским, что он часто оставлял их одних в машине. Мужчина предстанет перед судом в конце октября.

Ранее сообщалось, что житель США бросил четверых малолетних детей в стоящей на жаре машине и на час ушел в секс-шоп. Их вызволили полицейские.