Мужчина допустил одну ошибку и позволил черной плесени захватить его спальню

Пользователь Reddit с ником Difficult-Bell-2897 рассказал о том, как попытка закрасить пятно от протечки на потолке обернулась серьезными разрушениями в арендуемой им квартире. По словам мужчины, заметив пятно, он замазал его с помощью водостойкого герметика.

«Это было чертовски неправильным решением. Выяснилось, что это пятно было признаком того, что где-то над потолком была протечка. Замазав пятно, я не устранил протечку, а лишь перекрыл сток воды. Теперь воде некуда было деться. Через три дня запечатанное место начало вздуваться. Потом оно разрослось. Весь потолок в моей спальне начал провисать», — посетовал автор.

Он вызвал владельца жилища, который вскрыл потолок. Оттуда на спальню обрушился многолитровый поток воды, затопивший всю комнату. Но эта проблема оказалась не единственной — застоявшаяся под потолком вода открыла простор для распространения плесени, которая пропитала весь утеплитель.

«Черная плесень. Токсичная плесень. Та, из-за которой можно заболеть. Я живу в гостиной уже три недели. Спальня разгромлена — пришлось снять весь потолок, всю изоляцию и часть стен. Компания по борьбе с плесенью установила осушители воздуха и очистители воздуха, которые работают круглосуточно. В квартире шумит, как в реактивном двигателе», — посетовал автор.

Он добавил, что теперь практически лишен возможности проводить совещания с коллегами по видеосвязи. А владелец жилья тем временем пытается взыскать с него дополнительную оплату за причиненный ущерб.

