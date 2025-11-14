Мужчина расправился с партнершей и спрятал ее тело в холодильнике для кимчи

В Южной Корее мужчина спрятал останки партнерши в холодильник. Об этом сообщает Korea Joongang Daily.

В октябре 2024 года 39-летний житель города Гунсан расправился с партнершей, с которой жил четыре года. Они поссорились из-за покупки акций: женщина стала смеяться над ним из-за того, что он не послушал ее совета и потерял прибыль. В приступе гнева мужчина стал душить ее. Когда она перестала дышать, он спрятал тело в холодильник для капусты кимчи, установив температуру на отметке -32 градуса по Цельсию. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый продолжал переписываться с родственниками жертвы через ее телефон и оформил на ее имя кредит на 88 миллионов вон (около 4,8 миллиона рублей).

Правда вскрылась лишь в сентябре 2025 года, когда младшая сестра жертвы заподозрила неладное из-за того, что та общалась только текстовыми сообщениями, откладывая встречу. После заявления девушки полиция позвонила на телефон пропавшей. На звонок ответила новая подруга убийцы, которую он попросил сыграть его бывшую партнершу. Однако правоохранители быстро поняли, что их обманывают. Вскоре после этого они пришли в дом с обыском и нашли замороженное тело, которое убийца хранил в холодильнике все это время.

На суде адвокат подсудимого просил отсрочки для переговоров о примирении с семьей жертвы, но родственники уже направили в суд письмо с требованием строгого наказания без возможности урегулирования. Следующее заседание по делу назначено на 11 декабря.

